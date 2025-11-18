Jam session Jazz vocal Élèves conservatoires et écoles de musiques Place Saint-Pierre Mâcon

Jam session Jazz vocal

Élèves conservatoires et écoles de musiques

2025-11-18 20:00:00

2025-11-18 23:00:00

2025-11-18

Une fois par trimestre, un mardi en soirée, le Crescent ouvre ses portes au département jazz du Conservatoire Edgar Varèse pour une jam session ouverte à tous !

Les enseignants du Conservatoire Edgar Varèse invitent chaleureusement tous les passionnés à rejoindre cette scène vibrante du Crescent, transformant ainsi cet espace en un terrain de jeu et d’expression où l’improvisation règne en maître à partir des standards intemporels du jazz.

Pour cette nouvelle jam session, nous inviterons une nouvelle fois les élèves en coaching vocal et des classes de chant lyrique à se joindre aux instrumentistes pour partager cette belle soirée au Crescent !

vec la participation des enseignants et des élèves du Concervatoire Edgar-Varèse de Mâcon. .

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire

