Jam session Jazz vocal Élèves conservatoires et écoles de musiques Place Saint-Pierre Mâcon
Jam session Jazz vocal Élèves conservatoires et écoles de musiques Place Saint-Pierre Mâcon mardi 18 novembre 2025.
Jam session Jazz vocal
Élèves conservatoires et écoles de musiques
Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 20:00:00
fin : 2025-11-18 23:00:00
Date(s) :
2025-11-18
Une fois par trimestre, un mardi en soirée, le Crescent ouvre ses portes au département jazz du Conservatoire Edgar Varèse pour une jam session ouverte à tous !
Les enseignants du Conservatoire Edgar Varèse invitent chaleureusement tous les passionnés à rejoindre cette scène vibrante du Crescent, transformant ainsi cet espace en un terrain de jeu et d’expression où l’improvisation règne en maître à partir des standards intemporels du jazz.
Pour cette nouvelle jam session, nous inviterons une nouvelle fois les élèves en coaching vocal et des classes de chant lyrique à se joindre aux instrumentistes pour partager cette belle soirée au Crescent !
vec la participation des enseignants et des élèves du Concervatoire Edgar-Varèse de Mâcon. .
Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net
English : Jam session Jazz vocal
Élèves conservatoires et écoles de musiques
German : Jam session Jazz vocal
Élèves conservatoires et écoles de musiques
Italiano :
Espanol :
L’événement Jam session Jazz vocal
Élèves conservatoires et écoles de musiques Mâcon a été mis à jour le 2025-10-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)