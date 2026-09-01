Jam Session “La Holy Jam” ! SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
jeudi 24 septembre 2026 · SAINTE MARIE DE CAMPAN · Campan
Informations pratiques
Campan
Jam Session “La Holy Jam” !
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 21:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Musiciennes et musiciens, chanteuses et chanteurs de la vallée ! La scène est ouverte à
tous(tes!!) et à toutes les envies ! Venez jouer, improviser… ou simplement profiter de la
magie du live.
.
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musicians and singers from the valley! The stage is open to
everyone (yes, everyone!!) and all styles! Come play, improvise… or just enjoy the
magic of a live performance.
L’événement Jam Session “La Holy Jam” ! Campan a été mis à jour le 2026-09-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Campan (Hautes-Pyrénées)
- Visite de l’église de Sainte-Marie de Campan SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan 15 septembre 2026
- Soirée Grillades à la Séoube, à l’Auberge La Bergerie Campan 15 septembre 2026
- Soirée à l’Auberge à la Séoube, à l’Auberge La Bergerie Campan 15 septembre 2026
- Les Forestières des Pyrénées PAYOLLE Campan 18 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine : Carrefour des Patrimoines CAMPAN Campan 18 septembre 2026