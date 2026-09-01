Jam Session “La Holy Jam” ! SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Informations pratiques

Campan

Jam Session “La Holy Jam” !

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 21:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Musiciennes et musiciens, chanteuses et chanteurs de la vallée ! La scène est ouverte à

tous(tes!!) et à toutes les envies ! Venez jouer, improviser… ou simplement profiter de la

magie du live.

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SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

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English :

Musicians and singers from the valley! The stage is open to

everyone (yes, everyone!!) and all styles! Come play, improvise… or just enjoy the

magic of a live performance.

L’événement Jam Session “La Holy Jam” ! Campan a été mis à jour le 2026-09-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65