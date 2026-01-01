Jam Session Le Bœuf Bourguignon Chauffailles
Jam Session Le Bœuf Bourguignon
32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire
Début : 2026-01-30 20:30:00
fin : 2026-01-30
Nando, votre animateur habitué des Jams,
vous promet d’organiser la scène pour un show chaud !
Pour le public, c’est le bœuf sur scène
mais aussi dans l’assiette !
Diner-spectacle bœuf bourguignon + 1 crêpe + 1 verre de Moulin à Vent.
Pour les musiciens confirmés, tout à gagner
contactez Nando au 06 07 05 31 83.
Prix libre, adhésion et consommation obligatoires. .
32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
