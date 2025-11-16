Jam session Multicolor Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes – Saint-Jean-d’Angély

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes – AU JARDIN D’Ô Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2025-11-16 18:30:00
fin : 2025-11-16 21:30:00

2025-11-16

SCENE OUVERTE À TOUTES ET TOUS, VENEZ VIVRE ET PARTAGER UN MOMENT UNIQUE ET CONVIVIAL EN MUSIQUE
Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes – AU JARDIN D’Ô Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 66 48 18  aujardindo17@gmail.com

English :

COME AND SHARE A UNIQUE AND CONVIVIAL MUSICAL EXPERIENCE.

German :

Italiano :

VENITE A CONDIVIDERE UN’ESPERIENZA MUSICALE UNICA E CONVIVIALE

Espanol :

VENGA A COMPARTIR UNA EXPERIENCIA MUSICAL ÚNICA Y CORDIAL

