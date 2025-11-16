Jam session Multicolor Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes – Saint-Jean-d’Angély
Jam session Multicolor Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes – Saint-Jean-d’Angély dimanche 16 novembre 2025.
Jam session Multicolor
Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes – AU JARDIN D’Ô Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2025-11-16 18:30:00
fin : 2025-11-16 21:30:00
2025-11-16
SCENE OUVERTE À TOUTES ET TOUS, VENEZ VIVRE ET PARTAGER UN MOMENT UNIQUE ET CONVIVIAL EN MUSIQUE
Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes – AU JARDIN D’Ô Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 66 48 18 aujardindo17@gmail.com
English :
COME AND SHARE A UNIQUE AND CONVIVIAL MUSICAL EXPERIENCE.
German :
SCENE OUVERT À TOUS ET TOUS, VENEZ VIVRE ET PARTAGER UN MOMENT UNIQUE ET CONVIVIAL EN MUSIQUE
Italiano :
VENITE A CONDIVIDERE UN’ESPERIENZA MUSICALE UNICA E CONVIVIALE
Espanol :
VENGA A COMPARTIR UNA EXPERIENCIA MUSICAL ÚNICA Y CORDIAL
