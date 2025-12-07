Jam Session La Cigale de Royan Royan

Jam Session

La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-07 18:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Jazz Session à La Cigale de Royan Didier Prossaird vous invite à partager la scène !

La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 44 64 11 contact@lacigalederoyan.com

English :

Jazz Session at La Cigale de Royan: Didier Prossaird invites you to share the stage!

German :

Jazz Session im La Cigale in Royan: Didier Prossaird lädt Sie ein, die Bühne zu teilen!

Italiano :

Jazz Session a La Cigale di Royan: Didier Prossaird vi invita a condividere il palco!

Espanol :

Jazz Session en La Cigale de Royan: ¡Didier Prossaird le invita a compartir escenario!

L’événement Jam Session Royan a été mis à jour le 2025-11-07 par Royan Atlantique