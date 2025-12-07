Jam Session La Cigale de Royan Royan
Jam Session La Cigale de Royan Royan dimanche 7 décembre 2025.
Jam Session
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-07 18:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Jazz Session à La Cigale de Royan Didier Prossaird vous invite à partager la scène !
+33 6 78 44 64 11 contact@lacigalederoyan.com
English :
Jazz Session at La Cigale de Royan: Didier Prossaird invites you to share the stage!
German :
Jazz Session im La Cigale in Royan: Didier Prossaird lädt Sie ein, die Bühne zu teilen!
Italiano :
Jazz Session a La Cigale di Royan: Didier Prossaird vi invita a condividere il palco!
Espanol :
Jazz Session en La Cigale de Royan: ¡Didier Prossaird le invita a compartir escenario!
L’événement Jam Session Royan a été mis à jour le 2025-11-07 par Royan Atlantique