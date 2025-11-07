JAM SESSION Saint-André-de-Sangonis
JAM SESSION Saint-André-de-Sangonis vendredi 7 novembre 2025.
JAM SESSION
Cours de la liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault
L’association Calles del Mundo, avec le soutien de la ville de Saint-André-de-Sangonis, organise une nouvelle Jam Session.
On commence la soirée avec A.M.E Trio invite Rafael Aguila puis ça sera la Jam Session ouverte à tous.
Ambiance cubaine garantie !
Participation libre et restauration sur place par la Calandreta.
Cours de la liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie
English :
The Calles del Mundo association, with the support of the town of Saint-André-de-Sangonis, is organizing another Jam Session.
The evening begins with A.M.E Trio inviting Rafael Aguila, followed by a Jam Session open to all.
Cuban atmosphere guaranteed!
Free admission and on-site catering by La Calandreta.
German :
Der Verein Calles del Mundo organisiert mit der Unterstützung der Stadt Saint-André-de-Sangonis eine neue Jam Session.
Der Abend beginnt mit A.M.E Trio lädt Rafael Aguila ein, dann folgt die Jam Session, die für alle offen ist.
Kubanische Stimmung garantiert!
Freie Teilnahme und Verpflegung vor Ort durch die Calandreta.
Italiano :
L’associazione Calles del Mundo, con il sostegno della città di Saint-André-de-Sangonis, organizza un’altra Jam Session.
La serata inizia con l’A.M.E Trio che invita Rafael Aguila, seguito da una Jam Session aperta a tutti.
Atmosfera cubana garantita!
Ingresso libero e catering La Calandreta.
Espanol :
La asociación Calles del Mundo, con el apoyo de la ciudad de Saint-André-de-Sangonis, organiza una nueva Jam Session.
La velada comienza con A.M.E Trío invitando a Rafael Aguila, seguido de una Jam Session abierta a todos.
¡Ambiente cubano garantizado!
Entrada libre y catering a cargo de La Calandreta.
