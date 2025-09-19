Jam Session scène ouverte Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Jam Session scène ouverte Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin vendredi 19 septembre 2025.

Jam Session scène ouverte

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

La Dame du Lac propose les 3èmes vendredis du mois une Scène ouverte « Jam session ».

Musiciens amateurs, confirmés ou professionnels, apportez vos instruments de musique et venez échanger quelques notes.

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

English : Jam Session scène ouverte

Every 3rd Friday of the month, La Dame du Lac offers a Jam Session.

Amateur, experienced or professional musicians, bring your musical instruments and come and swap a few notes.

German : Jam Session scène ouverte

La Dame du Lac bietet jeden dritten Freitag im Monat eine offene Bühne « Jam Session » an.

Amateurmusiker, Fortgeschrittene oder Profis, bringen Sie Ihre Musikinstrumente mit und tauschen Sie ein paar Noten aus.

Italiano :

Ogni terzo venerdì del mese, La Dame du Lac ospita una jam session a scena aperta.

Musicisti dilettanti, esperti o professionisti, portate i vostri strumenti musicali e venite a scambiare qualche nota.

Espanol : Jam Session scène ouverte

El tercer viernes de cada mes, La Dame du Lac organiza una jam session al aire libre.

Músicos aficionados, experimentados o profesionales, traigan sus instrumentos musicales y vengan a intercambiar unas notas.

