Jam Session scène ouverte Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Jam Session scène ouverte

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

2026-01-16

La Dame du Lac propose les 3èmes vendredis du mois une Scène ouverte Jam session .

Musiciens amateurs, confirmés ou professionnels, apportez vos instruments de musique et venez échanger quelques notes.

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

English : Jam Session scène ouverte

Every 3rd Friday of the month, La Dame du Lac offers a Jam Session.

Amateur, experienced or professional musicians, bring your musical instruments and come and swap a few notes.

