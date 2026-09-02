Jam Session – scène ouverte Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin
vendredi 16 octobre 2026 · Hôtel-Restaurant La Dame du Lac · Monflanquin
Informations pratiques
Monflanquin
Jam Session – scène ouverte
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 21:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
La Dame du Lac propose les 3èmes vendredis du mois une Scène ouverte « Jam session ».
Musiciens amateurs, confirmés ou professionnels, apportez vos instruments de musique et venez échanger quelques notes.
La Dame du Lac propose les 3èmes vendredis du mois une Scène ouverte « Jam session ».
Musiciens amateurs, confirmés ou professionnels, apportez vos instruments de musique et venez échanger quelques notes. .
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85
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English : Jam Session – scène ouverte
Every 3rd Friday of the month, La Dame du Lac offers a Jam Session.
Amateur, experienced or professional musicians, bring your musical instruments and come and swap a few notes.
L’événement Jam Session – scène ouverte Monflanquin a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Coeur de Bastides
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