Jam Session Soul Funk Hommage aux Meters Place Saint-Pierre Mâcon

Jam Session Soul Funk Hommage aux Meters

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Encore une belle soirée en perspective avec cette jam session soul funk en grande partie dédiée aux mythique groupe The Meters .

Originaire de la Nouvelle Orleans, The Meters débarque sur scène dans les années 60 et atteint les sommets de la musique soul funk dans les années 70.

Ils écrivent les plus belles pages du répertoire soul de la Nouvelle-Orléans. Des rythmes incroyables, une fantaisie jubilatoire et tranquille, une assurance technique à toute épreuve.

Une équipe de choc animera la jam, emmenée par le batteur Daniel Jeand’heur, Marie Clop au chant, Greg Theveniau à la basse et Romain Nassini au piano.

N’hésitez pas à les rejoindre sur scène, ça va groover sévère !

Avec

Marie Clop chant,

Romain Nassini piano,

Greg Theveniau basse,

Daniel Jeand’heur batterie. .

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 08 45 lecrescent@lecrescent.net

English : Jam Session Soul Funk Hommage aux Meters

German : Jam Session Soul Funk Hommage aux Meters

Italiano :

Espanol :

L’événement Jam Session Soul Funk Hommage aux Meters Mâcon a été mis à jour le 2025-10-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)