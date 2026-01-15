Jam session Soul/Jazz/Pop par Théo Moutou JASS CLUB PARIS Paris
Jam session Soul/Jazz/Pop par Théo Moutou JASS CLUB PARIS Paris samedi 14 février 2026.
Jam session Soul, Jazz, Pop
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
À partir de 22h30 tous les vendredis & samedis au club, RDV Jam Sessions !
Le samedi 14 février 2026
de 22h30 à 01h30
payant
Tarif : 5 euros
Musicien·nes : 0 euro
Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris/
