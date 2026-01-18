Jam Session (Stadium Jazz café) Brive-la-Gaillarde

Jam Session (Stadium Jazz café)

Jam Session (Stadium Jazz café) Brive-la-Gaillarde jeudi 22 janvier 2026.

Jam Session (Stadium Jazz café)

6 Avenue Léo Lagrange Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22

Date(s) :
2026-01-22

Concert organisé par Brive jazz & co.
Première partie: Marjolaine Paitel, Florent Lapeyre, Damien Gouzou.
A 20h.   .

6 Avenue Léo Lagrange Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jam Session (Stadium Jazz café)

L’événement Jam Session (Stadium Jazz café) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-14 par Brive Tourisme