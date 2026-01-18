Jam Session (Stadium Jazz café) Brive-la-Gaillarde
6 Avenue Léo Lagrange Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
2026-01-22
Concert organisé par Brive jazz & co.
Première partie: Marjolaine Paitel, Florent Lapeyre, Damien Gouzou.
A 20h. .
