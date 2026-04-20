Jam session rue de la vigne Theneuille
Jam session rue de la vigne Theneuille samedi 16 mai 2026.
Theneuille
Jam session
rue de la vigne La Bouchure Theneuille Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Jam Session à La Bouchure, à Theneuille, le samedi 16 mai, à partir de 20h. Ramenez vos instruments !
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rue de la vigne La Bouchure Theneuille 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 53 05 lafontaucochon@orange.fr
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English :
Jam Session at La Bouchure, Theneuille, Saturday May 16th, starting at 8pm. Bring your instruments!
L’événement Jam session Theneuille a été mis à jour le 2026-04-20 par Montluçon Tourisme
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