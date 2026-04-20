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Jam session rue de la vigne Theneuille

Jam session rue de la vigne Theneuille samedi 16 mai 2026.

Lieu : rue de la vigne

Adresse : La Bouchure

Ville : 03350 Theneuille

Département : Allier

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Theneuille

Jam session

rue de la vigne La Bouchure Theneuille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Jam Session à La Bouchure, à Theneuille, le samedi 16 mai, à partir de 20h. Ramenez vos instruments !
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rue de la vigne La Bouchure Theneuille 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 53 05  lafontaucochon@orange.fr

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English :

Jam Session at La Bouchure, Theneuille, Saturday May 16th, starting at 8pm. Bring your instruments!

L’événement Jam session Theneuille a été mis à jour le 2026-04-20 par Montluçon Tourisme

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