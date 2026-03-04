Jam Session Trad’, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

Jam Session Trad’ Vendredi 20 mars, 20h30 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T20:30:00+01:00 – 2026-03-20T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-20T20:30:00+01:00 – 2026-03-20T23:00:00+01:00

Les musicien.ne. s ne se connaissent pas forcément entre eux. Ils et elles partagent un répertoire commun de mélodies traditionnelles connues par cœur. Chacun.e peut tour à tour lancer une mélodie ou une suite de mélodies. Ce n’est pas un concert, ce n’est pas une répétition, c’est un moment de partage ouvert à toute proposition autour des musiques traditionnelles. Chacun.e peut se joindre au thème musical et l’apprentissage, la transmission se fait à l’oreille.

Au programme, pas de programme, juste quelques horizons : musiques occitanes, trad aveyronnais, auvergnat, breton peut-être? Et pourquoi pas quelques airs des Balkans? parce que finalement la musique traditionnelle d’ici, c’est aussi un métissage.

> Participation libre et nécessaire

> Restauration dès 19h.

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie

Jam ouverte à toustes trad musique traditionnelle