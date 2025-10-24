Jam Session Vando jam ! Vincent Lê Quang et Eric Prost Place Saint-Pierre Mâcon

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-10-24 21:00:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

La Vandojam ? Qu’est-ce que c’est ? Depuis plus de vingt ans, Vandoren, le fameux fabricant d’anches, becs et accessoires de saxophone, organise ce grand rendez-vous mensuel de tous les amoureux du jazz dans de très nombreux clubs de jazz à travers le monde. L’occasion de découvrir de nouveaux talents et de promouvoir de grands jazzmen, artistes Vandoren. En première partie de soirée, la jam débutera par un petit concert d’ouverture mettant à l’honneur les deux artistes Vandoren Vincent Lê Quang et Eric Prost, accompagnés par une équipe de choc. Une rencontre inédite sur scène pour ces deux saxophonistes majeurs de la scène française. Nul doute que cette rencontre sera étincelante. La scène sera ensuite ouverte à tous les musiciens amateurs ou professionnels pour faire vibrer le Crescent jusque tard dans la nuit ! .

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

