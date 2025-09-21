JAM TANBOU, avec WILL’M Maison Coquille Basse-Terre

entrée libre

Lancée le 26 mai 2025 par la ville de Basse-Terre en anticipation de l’Abolition de l’esclavage et en célébration des ancêtres qui nous unissent, la Jam Tanbou, comme son nom l’indique, est une jam autour de notre instrument majeur, le Ka. Le principe de la Jam : un noyau ou un groupe de musicien.ne.s entament un concert et sont libres de les rejoindre en improvisation toute personne désireuse de contribuer à enrichir le moment. Pratique héritée des musiciens de jazz, la Jam concerne initialement cette musique. Mais le principe même du Jazz, n’est-il pas d’innover dans le moment, dans la rencontre, dans l’improvisation et le scat ? Toutes les musiques noires sont héritières de ces pratiques. À l’invitation de la ville, un musicien prend en main « sa » jam et lui donne la couleur et les tonalités initiales, conviant les autres à y mettre leur grain de sel. Les deux premières furent menées par Joby Julienne à la Maison Coquille. WILL’M a pris le relai pour les deux prochaine JAM dont celle-ci, présentée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Il est impératif de venir avec une belle énergie, unne attention singulière au moment et pourquoi pas sa voix, son instrument et son corps pour « jamming » avec la formation qui nvous convie aux libations musicales et aux improvisations extatiques ! Un esprit de partage !

Maison Coquille 4, rue du Nègre-Sans-Peur, 97100 Basse-Terre Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe +590690053722 La Maison Coquille (Maison Turlet) est une maison patrimoniale située au 4, rue du Nègre-Sans-Peur dans le Centre-ville, juste avant la Cathédrale, dans l’angle du Galisbée. Construite à la din du XVIII ème siècle, elle constitue l’un des plus anciens bâtiments de la ville et de l’archipel. Elle est inscrite aux monuments historiques en 1987 et classée en 1990. accessible tous publics

Journées européennes du patrimoine 2025

