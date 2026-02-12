Jam The Cage CCNR Centre Chorégraphique National de Rillieux Rillieux-la-Pape

Jam The Cage

CCNR Centre Chorégraphique National de Rillieux 30 ter avenue Général Leclerc Rillieux-la-Pape Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

La jam THE CAGE veut fédérer la communauté hip-hop de Rillieux-la-Pape et de Lyon.

CCNR Centre Chorégraphique National de Rillieux 30 ter avenue Général Leclerc Rillieux-la-Pape 69140 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 01 12 30 info@ccnr.fr

English :

THE CAGE jam aims to unite the hip-hop community of Rillieux-la-Pape and Lyon.

