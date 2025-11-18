JAMAIS DORMIR La Halle Lège-Cap-Ferret

JAMAIS DORMIR Lundi 15 décembre, 10h00, 14h00 La Halle Gironde

Début : 2025-12-15T10:00:00 – 2025-12-15T10:45:00

Fin : 2025-12-15T14:00:00 – 2025-12-15T14:45:00

Texte Baptiste Amann paru aux éditions Actes Sud-Papiers,collection Heyoka Jeunesse

Mise en scène Baptiste Amann

Avec Thalia Otmanetelba

Elle ne dort pas. C’est impossible. Il y a trop à inventer la nuit. Trop à découvrir. Surtout quand on a la chance d’habiter un lit-couteau-suisse, de connaître le passage des mondes engloutis, d’être la sœur secrète d’un nuage. Surtout quand la vie derrière la porte est trop dure à rêver.

Autour d’un lit qui tour à tour peut devenir navire, cabane, tapis volant, une jeune fille de 8 ans raconte les mondes qu’elle fabrique la nuit avec sa tête pour échapper à la violence de son environnement.

Avec cette pièce, Baptiste Amann rend hommage à l’imaginaire, à la nuit et à son pouvoir fantasmagorique. Un récit frondeur et aventurier, comme un échantillon des mille vies qui se réinventent dans le secret des chambres de ces enfants que la souffrance a conduits à produire de la beauté.

Production L’ANNEXE

Coproduction, Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN , Glob Théâtre – Scène conventionnée d’intérêt national – Art et Création (Bordeaux), iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

Remerciements : Théâtre national de Bordeaux Aquitaine pour l’accueil en répétitions

Spectacle créé dans le cadre d’Odyssées 2022, festival de création théâtrale enfance et jeunesse conçu par le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN, en partenariat avec le Conseil départemental des Yvelines.

Création lumières Auréliane Pazzaglia / Régie générale Philippe Couturier / Construction décor Atelier Phalanstère / Directeur de production, diffusion Morgan Helou / Administration de tournée Amélie Godet / Illustration Rose Aubert

La Halle 79 avenue de la Mairie 33920 Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret 33950 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’ANNEXE – Création jeune public Texte et mise en scène Baptiste Amann théâtre

