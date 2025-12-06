Jamais fini Noël Nouville, BP 3695 Nouméa
Jamais fini Noël Nouville, BP 3695 Nouméa samedi 6 décembre 2025.
Jamais fini Noël
Nouville, BP 3695 161 avenue James-Cook Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : 1700 – 1700 – 1700 XPF
Tarif réduit
moins de 22 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-07 19:20:00
Date(s) :
2025-12-06
Un Spectacle qui rassemble autour du rire et des Fêtes de Fin d’Année.
.
Nouville, BP 3695 161 avenue James-Cook Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 92810 caravane.spoutnik@yahoo.fr
English :
A show that brings together laughter and the festive season.
German :
Eine Show, die die Menschen rund um das Lachen und die Feiertage zum Jahresende zusammenbringt.
Italiano :
Uno spettacolo sulla risata e sulle festività.
Espanol :
Un espectáculo sobre la risa y las fiestas.
L’événement Jamais fini Noël Nouméa a été mis à jour le 2025-11-13 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie