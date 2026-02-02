Jamais foutu ! SARL LE GUEULARD Nilvange Vendredi 6 février, 20h30 10€ 5€

Cabaret Clowns Avec Valérie Loescher conteuse clowne Compagnie Astéracées Mise en scène Pina Blankvoort

Aujourd’hui est un grand jour pour Gouzi ! Elle a enfin un rendez-vous pour exposer son Projet ! Elle arrive en avance, il n’y a encore personne …Juste une poubelle …Des trésors à découvrir …Rien ne se jette tout se transforme !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-06T22:00:00.000+01:00

SARL LE GUEULARD 14 RUE CLEMENCEAU 57240 NILVANGE Nilvange 57240 Moselle



