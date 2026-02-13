«Jamais la nature ne nous trompe»: l’herbier de Jean-Jacques Rousseau du Jardin botanique de Genève, Conservatoire et Jardin botaniques de Genève, Chambésy

«Jamais la nature ne nous trompe»: l’herbier de Jean-Jacques Rousseau du Jardin botanique de Genève 18 février – 23 décembre Conservatoire et Jardin botaniques de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T10:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:30:00+01:00

Fin : 2026-12-23T10:00:00+01:00 – 2026-12-23T16:30:00+01:00

En juin 2024, le Jardin Botanique de Genève a acheté aux enchères à Paris un herbier confectionné par Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) dans les années 1770 pour l’imprimeur-libraire éclairé Charles-Joseph Panckoucke. Il constitue l’un des rares herbiers, encore existants, que Rousseau a réalisés à l’intention des amateurs de botanique au cours des dix dernières de sa vie pour populariser l’étude sur le monde végétal.

L’exposition présentera quelques planches de cet herbier avec son catalogue dans les vitrines de la bibliothèque. Ces deux pièces seront accompagnées d’ouvrages botaniques et de notices détaillant le contexte de leur confection.

Conservatoire et Jardin botaniques de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder aux Conservatoire et Jardin botaniques de Genève:

1) Place Albert-Thomas

2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)

3) Chemin de l’Impératrice 1

4) Par les quais de la Rive droite

Dans cette exposition, venez découvrir l’histoire et le contexte de la réalisation de cet herbier unique réalisé il y a plus de 200 ans par Jean-Jacques Rousseau.

Jardin Botanique de Genève