JAMAIS LE DEUXIEME SOIR CAFE THEATRE PORTE D’ITALIE Toulon vendredi 27 mars 2026.

JAMAIS LE DEUXIEME SOIR Début : 2026-03-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Quand les femmes font comme les hommes ! Et si les femmes étaient le sexe fort ?Et si les rôles étaient inverses ?Et si elles ne croyaient plus au grand amour ?Et si l’homme idéal venait frapper à leur porte ?Et si elles voulaient consommer le premier soir ?Et si l’homme était plus romantique que la femme ?Quand la belle ne croit plus au prince charmant !

CAFE THEATRE PORTE D’ITALIE PLACE ARMAND VALLEE 83000 Toulon 83