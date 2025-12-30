JAMAIS LE DEUXIEME SOIR CAFE THEATRE PORTE D’ITALIE Toulon

JAMAIS LE DEUXIEME SOIR Début : 2026-03-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Quand les femmes font comme les hommes ! Et si les femmes étaient le sexe fort ?Et si les rôles étaient inverses ?Et si elles ne croyaient plus au grand amour ?Et si l’homme idéal venait frapper à leur porte ?Et si elles voulaient consommer le premier soir ?Et si l’homme était plus romantique que la femme ?Quand la belle ne croit plus au prince charmant !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CAFE THEATRE PORTE D’ITALIE PLACE ARMAND VALLEE 83000 Toulon 83