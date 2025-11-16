JAMAIS LE DEUXIEME SOIR – L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE Grenoble

JAMAIS LE DEUXIEME SOIR Début : 2025-11-16 à 18:00. Tarif : – euros.

Los Production présente en accord avec Enver Recepovic : JAMAIS LE DEUXIEME SOIRQuand les femmes font comme les hommes ! Et si les femmes étaient le sexe fort ?Et si les rôles étaient inverses ?Et si elles ne croyaient plus au grand amour ?Et si l’homme idéal venait frapper à leur porte ?Et si elles voulaient consommer le premier soir ?Et si l’homme était plus romantique que la femme ? Quand la belle ne croit plus au prince charmant !

L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38