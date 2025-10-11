USKY DAKEEZ – USKY – LE MAKEDA Marseille

USKY DAKEEZ – USKY – LE MAKEDA Marseille samedi 11 octobre 2025.

VILLAGE 42 PRÉSENTE EN ACCORD AVEC ARACHNÉE PRODUCTIONS : USKY DAKEEZUSKY insuffle au rap une poésie empreinte d’adrénaline. Après avoir voyagé en solitaire au fil d’une série de Mixtapes, il réalise un EP, intitulé Rétina, produit par Booba sur son label mythique 92i. L’impact visuel de son rap a des couleurs cinématographiques. USKY aime la plume qui crisse sur le papier vierge, la résonance du mot exact. Dans le milieu très codifié du rap, Usky a suivi un chemin solitaire ; il a développé une identité musicale personnelle à rebours des productions clinquantes et des modes éphémères. Son parcours est hors norme. DAKEEZ, de son vrai nom Lorenzo Marguin-Mosa, est un auteur-compositeur, interprète et danseur franco-italien originaire de Lyon. À la croisée du R&B, du trapsoul et des influences hip-hop, il façonne un univers où l’émotion brute rencontre une maîtrise technique affûtée. Le 21 juin 2024, il dévoile son premier EP ONEIRA, porté par le succès du single Champagne Cherry. Ce projet marque un tournant et affirme son identité musicale, mêlant mélodies envoûtantes et écriture introspective. Déterminé à garder le contrôle sur son art, il fonde la même année son propre label, AMOUR & SACRIFICE, affirmant ainsi son indépendance dans une industrie en constante évolution.En janvier 2025, il franchit un nouveau cap avec Superstar, issus de son 2nd EP ‘Brutal’, un single qui rencontre un succès fulgurant et assoit sa place parmi les artistes émergents du R&B francophone.

LE MAKEDA 103 RUE FERRARI 13005 Marseille 13