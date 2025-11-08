JAMAIS LE DEUXIEME SOIR – LE JBK – CENTRE KDANCE Leguevin

JAMAIS LE DEUXIEME SOIR Début : 2025-11-08 à 21:15. Tarif : – euros.

**La comédie de boulevard culte qui fait le tour de la France !**Véritable succès du théâtre de boulevard, cette comédie hilarante et pleine de rebondissements a su conquérir un public toujours plus large. Traduit en quatre langues, ce spectacle incontournable, porté par des personnages hauts en couleur et des situations irrésistibles, promet de faire rire aux éclats toutes les générations.Ne manquez pas ce phénomène du théâtre français, qui continue de faire vibrer les salles avec son énergie et son humour intemporel !Quand les femmes font comme les hommes !Et si les femmes étaient le sexe fort ?Et si les rôles étaient inverses ?Et si elles ne croyaient plus au grand amour ?Et si l’homme idéal venait frapper à leur porte ?Et si elles voulaient consommer le premier soir ?Et si l’homme était plus romantique que la femme ?Quand la belle ne croit plus au prince charmant !Artistes :Indira Lacour , Sara Perrin, Thibaut LandierAuteur(s) :Patrick Hernandez & Enver Recepovic

LE JBK – CENTRE KDANCE 16 ALLEE DES CORDELIERS 31490 Leguevin 31