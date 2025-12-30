JAMAIS LE DEUXIEME SOIR SALLE FELIX MARTIN St Raphael

JAMAIS LE DEUXIEME SOIR Début : 2025-12-31 à 20:00. Tarif : – euros.

ENTR’ACT PRÉSENTE : JAMAIS LE DEUXIEME SOIRJAMAIS LE DEUXIEME SOIR !Et si les femmes étaient le sexe fort ? Et si les rôles étaient inversés ? Et si elles necroyaient plus au grand amour ? Et si l’homme idéal venait frapper à leur porte ? Et sielles voulaient consommer le premier soir ? Et si l’homme était plus romantique quela femme ? Quand la belle ne croit plus au prince charmant !Auteur : Enver Recepovic, Patrick Hernandez Artistes : Anthony Casabella, CristellePérus, Charlotte Giudice. Durée : 1H15mnParking à proximité : Parking Bonaparte ( Quai Albert 1er, 83700 Saint-Raphaël)Arrivée conseillée à 17H20 pour la séance de 18H00 et 19H20 pour la séance de20H00Accessible au personnes en situation de handicap

SALLE FELIX MARTIN Boulevard Felix Martin 83700 St Raphael 83