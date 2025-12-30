JAMAIS LE DEUXIEME SOIR THEATRE A L’OUEST Caen

JAMAIS LE DEUXIEME SOIR Début : 2026-01-06 à 21:00. Tarif : – euros.

Et si les femmes étaient le sexe fort ? Et si les rôles étaient inverses ? Et si elles ne croyaient plus au grand amour ? Et si l’homme idéal venait frapper à leur porte ? Et si elles voulaient consommer le premier soir ? Et si l’homme était plus romantique que la femme ? Quand la belle ne croit plus au prince charmant ! Une comédie à hurler de rire et à ne pas rater ! La comédie anti-romantique d’Enver Recepovic et Patrick Hernandez n’a pas fini de conquérir le public et est devenue un classique du théâtre de boulevard. Créé en 2017 à la Grande Comédie, le spectacle n’a depuis jamais quitté l’affiche.

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14