JAMAIS LE DEUXIEME SOIR – ZENITH DE TOULON Toulon

JAMAIS LE DEUXIEME SOIR Début : 2025-11-09 à 18:00. Tarif : – euros.

LOS PRODUCTION PRÉSENTE EN ACCORD AVEC ENVER RECEPOVIC: JAMAIS LE DEUXIEME SOIRLa comédie de boulevard culte qui fait le tour de la France !Après avoir séduit plus de 700 000 spectateurs, JAMAIS LE DEUXIEME SOIR revient en force pour une grande tournée dans toute la France ! Véritable succès du théâtre de boulevard, cette comédie hilarante et pleine de rebondissements a su conquérir un public toujours plus large. Traduit en quatre langues, ce spectacle incontournable, porté par des personnages hauts en couleur et des situations irrésistibles, promet de faire rire aux éclats toutes les générations. Ne manquez pas ce phénomène du théâtre français, qui continue de faire vibrer les salles avec son énergie et son humour intemporel !Quand les femmes font comme les hommes !Et si les femmes étaient le sexe fort ?Et si les rôles étaient inverses ?Et si elles ne croyaient plus au grand amour ?Et si l’homme idéal venait frapper à leur porte ?Et si elles voulaient consommer le premier soir ?Et si l’homme était plus romantique que la femme ?Quand la belle ne croit plus au prince charmant !

ZENITH DE TOULON BD CDT NICOLAS 83000 Toulon 83