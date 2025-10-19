Jamais trop tard pour une coupe en têtard Parking des Cinq Tailles Thumeries

Jamais trop tard pour une coupe en têtard

Parking des Cinq Tailles 56 rue Emile Zola Thumeries Nord

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 15:00:00

2025-10-19

Le site ornithologique des cinq tailles offre une diversité importante d’habitats favorables à de nombreuses espèces de plantes et d’animaux. Les linéaires de haies en présence ponctués d’arbres têtards permettent à tout un cortège d’espèces d’accomplir leurs cycles biologiques. Pour maintenir les conditions d’accueil de ces espèces et vous former à la taille des arbres en têtards, venez participer à cette journée!

Parking des Cinq Tailles 56 rue Emile Zola Thumeries 59239 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

The Five Sizes ornithological site offers a wide variety of habitats for numerous species of plants and animals. The linear hedgerows dotted with pollarded trees enable a whole range of species to complete their life cycles. Come and take part in this day-long event, and learn how to prune pollarded trees to maintain the conditions in which these species thrive!

German :

Das Vogelschutzgebiet « Les cinq tailles » bietet eine große Vielfalt an Lebensräumen für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten. Die vorhandenen Hecken mit Kopfbäumen ermöglichen es einer ganzen Reihe von Arten, ihre biologischen Zyklen zu durchlaufen. Nehmen Sie an diesem Tag teil, um die Lebensbedingungen für diese Arten zu erhalten und sich im Schneiden von Kopfbäumen zu schulen

Italiano :

Il sito ornitologico delle cinque tailles offre un’ampia varietà di habitat favorevoli a molte specie di piante e animali. Le siepi lineari punteggiate di alberi impollinati permettono a tutta una serie di specie di completare il loro ciclo vitale. Per contribuire a mantenere le condizioni in cui queste specie prosperano e imparare a potare gli alberi impollinati, venite a partecipare a questa giornata!

Espanol :

El sitio ornitológico de las cinco tailles ofrece una gran variedad de hábitats favorables a numerosas especies de plantas y animales. Los setos lineales salpicados de árboles desmochados permiten a toda una serie de especies completar su ciclo vital. Para ayudar a mantener las condiciones en las que prosperan estas especies y aprender a podar los árboles desmochados, venga a participar en esta jornada

L’événement Jamais trop tard pour une coupe en têtard Thumeries a été mis à jour le 2025-03-12 par Hauts-de-France Tourisme