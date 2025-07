JAMBON À LA BROCHE Lachamp-Ribennes

Lachamp-Ribennes Lozère

Tarif : 24 – 24 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 12:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Jambon à la broche avec repas animé par « La Banda » l’étoile Marvejolaise

Au menu

Salade d’été

Jambon à la broche

Truffade

Dessert

Café

Lachamp-Ribennes 48100 Lozère Occitanie +33 6 73 87 55 40

English :

Spit-roasted ham with live entertainment by « La Banda » l’étoile Marvejolaise

On the menu:

Summer salad

Spit-roasted ham

Truffle

Dessert

Coffee

German :

Schinken am Spieß mit Essen, das von « La Banda » l’étoile Marvejolaise musikalisch umrahmt wird

Auf dem Menü:

Sommersalat

Schinken am Spieß

Truffade

Dessert

Kaffee

Italiano :

Prosciutto allo spiedo con un pasto offerto da « La Banda » l’étoile Marvejolaise

Il menu

Insalata estiva

Prosciutto allo spiedo

Tartufo

Il dessert

Caffè

Espanol :

Jamón asado con una comida ofrecida por « La Banda » l’étoile Marvejolaise

En el menú

Ensalada de verano

Jamón asado

Trufa

Postre

Café

L’événement JAMBON À LA BROCHE Lachamp-Ribennes a été mis à jour le 2025-06-27 par 48-OT Gévaudan Destination