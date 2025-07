Jambon à la broche Laperche

Jambon à la broche Laperche samedi 9 août 2025.

Place du château Laperche Lot-et-Garonne

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Venez nombreux au repas jambon à la broche organisé par la société de chasse St-Hubert. Pensez à apporter vos couverts et réserver votre place avant le 6 août. Repli dans la salle des fêtes si mauvais temps. Au menu apéritif, melon, brochettes, jambon à la broche, frites, dessert, café et digéstif. Tirage de bourriche, soirée dansante. .

Place du château Laperche 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 04 28 38

English : Jambon à la broche

Come one, come all to the ham on the spit meal organized by the St-Hubert hunting club. Remember to bring your cutlery and reserve your place before August 6. Back-up in the village hall in case of bad weather. Prize draw and dance.

German : Jambon à la broche

Kommen Sie zahlreich zum Schinkenessen am Spieß, das von der Jagdgesellschaft St-Hubert organisiert wird. Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen und Ihren Platz vor dem 6. August zu reservieren. Bei schlechtem Wetter wird in den Festsaal ausgewichen. Ziehung der Geldbörse, Tanzabend.

Italiano :

Venite tutti al pranzo a base di prosciutto allo spiedo organizzato dal club di caccia di St-Hubert. Ricordatevi di portare le posate e di prenotare il vostro posto entro il 6 agosto. In caso di maltempo verrà utilizzata la sala del villaggio. Ci saranno anche un’estrazione a premi e balli.

Espanol : Jambon à la broche

Vengan todos a la comida de jamón al espeto organizada por el club de caza de St-Hubert. No olvides traer los cubiertos y reservar tu plaza antes del 6 de agosto. En caso de mal tiempo, se utilizará la sala del pueblo. También habrá sorteo de regalos y baile.

