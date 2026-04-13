Jambon à la broche Rue d’Oliferne Vescles
Jambon à la broche Rue d’Oliferne Vescles dimanche 14 juin 2026.
Vescles
Jambon à la broche
Rue d’Oliferne Château d’Oliferne Vescles Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez passer une journée au château d’Oliferne à Vescles le 14 juin à partir de 12h30 au château d’Oliferne.
Parking dans le hameau de Boutavant puis marche de 3km environ ou possibilité de monter jusqu’au parking au pied d’Oliferne puis de terminer à pied sur 500 m environ.
Menu à 16€, sur réservation. .
Rue d’Oliferne Château d’Oliferne Vescles 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 47 91
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English : Jambon à la broche
L’événement Jambon à la broche Vescles a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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