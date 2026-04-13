Jambon à la broche Rue d’Oliferne Vescles

Vescles

Jambon à la broche

Rue d’Oliferne Château d’Oliferne Vescles Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez passer une journée au château d’Oliferne à Vescles le 14 juin à partir de 12h30 au château d’Oliferne.

Parking dans le hameau de Boutavant puis marche de 3km environ ou possibilité de monter jusqu’au parking au pied d’Oliferne puis de terminer à pied sur 500 m environ.

Menu à 16€, sur réservation. .

Rue d’Oliferne Château d’Oliferne Vescles 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 47 91

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English : Jambon à la broche

L’événement Jambon à la broche Vescles a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE