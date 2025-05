Jamel Comedy Club – Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières, 29 mai 2025 20:30, Barbières.

Drôme

Jamel Comedy Club Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme

Tarif : 32 – 32 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 20:30:00

fin : 2025-05-29

Date(s) :

2025-05-29

Devenue une véritable institution, le Jamel Comedy Club crée en 2007 met en lumière la nouvelle génération d’humoristes repérés par Jamel Debouze. Découvrez les en tournée !

.

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue

Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 34 83 event@dani-lary.com

English :

Now a veritable institution, the Jamel Comedy Club, created in 2007, spotlights the new generation of comedians spotted by Jamel Debouze. Discover them on tour!

German :

Der Jamel Comedy Club, der 2007 gegründet wurde, ist zu einer echten Institution geworden und stellt die neue Generation von Komikern vor, die von Jamel Debouze entdeckt wurden. Erleben Sie sie auf Tournee!

Italiano :

Ormai una vera e propria istituzione, il Jamel Comedy Club, creato nel 2007, mette in luce la nuova generazione di comici individuati da Jamel Debouze. Scopriteli in tournée!

Espanol :

Convertido en toda una institución, el Club de la Comedia Jamel, creado en 2007, pone en escena a la nueva generación de cómicos descubierta por Jamel Debouze. Descúbralos en gira

L’événement Jamel Comedy Club Barbières a été mis à jour le 2025-05-11 par Valence Romans Tourisme