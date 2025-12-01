Jamel Comedy Club Chauny

Jamel Comedy Club Chauny jeudi 18 décembre 2025.

Jamel Comedy Club

2 Place Yves Brinon Chauny Aisne

Tarif : 20

20

Tarif adulte

Début : 2025-12-18 21:00:00

fin : 2025-12-18

2025-12-18

LE JAMEL COMEDY CLUB La Troupe La troupe du Jamel Comedy Club, fous rires et expérience unique garantis !

Sélectionnée scrupuleusement par Jamel Debbouze, humoriste, acteur et producteur à succès, La Troupe du Jamel Comedy Club est à la fois un spectacle et une collaboration fructueuse entre les humoristes de demain. La fraîcheur et la simplicité de chacun des artistes séduisent toutes les générations !

Plébiscitée par le public comme par la presse, La Troupe du Jamel Comedy Club, véritable écloserie des talents comiques se produit à travers un spectacle collectif fonctionnant selon la mécanique du stand-up enchaînant vannes, sketchs et happenings. En résumé ça déménage !

Réservations au 06 83 56 33 28 20 .

2 Place Yves Brinon Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 83 56 33 28

