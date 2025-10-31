Jamel Comedy Club Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Jamel Comedy Club Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer vendredi 31 octobre 2025.

Jamel Comedy Club Saison Culturelle Théâtre Monsigny

Théâtre Monsigny Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

HUMOUR // JAMEL COMEDY CLUB

// En partenariat avec le CASINO GOLDEN PALACE

La troupe du Jamel Comedy Club, fous rires et expérience unique garantis !

Sélectionnée par Jamel Debbouze, humoriste, acteur et producteur à succès, La Troupe du Jamel Comedy Club est à la fois un spectacle et une collaboration fructueuse entre les humoristes de demain. La fraîcheur et la simplicité de chacun des artistes séduisent et les médias s’accordent à le dire. Pour Libération, c’est « une authenticité qui s’impose comme une évidence ». Et pour les Echos, les personnages sont « drôles et attachants ».

Distribution complète de la soirée à venir

Tarifs

De 8 à 28€ Assis à partir de 12 ans

VENTE DES TICKETS

BILLETTERIE EN LIGNE

Billetterie en ligne (notre-billetterie.fr)

A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel 03.21.87.37.15

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

Théâtre Monsigny Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jamel Comedy Club Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale