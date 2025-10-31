Jamel Comedy Club Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer
Jamel Comedy Club Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer vendredi 31 octobre 2025.
Jamel Comedy Club Saison Culturelle Théâtre Monsigny
Théâtre Monsigny Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
HUMOUR // JAMEL COMEDY CLUB
// En partenariat avec le CASINO GOLDEN PALACE
La troupe du Jamel Comedy Club, fous rires et expérience unique garantis !
Sélectionnée par Jamel Debbouze, humoriste, acteur et producteur à succès, La Troupe du Jamel Comedy Club est à la fois un spectacle et une collaboration fructueuse entre les humoristes de demain. La fraîcheur et la simplicité de chacun des artistes séduisent et les médias s’accordent à le dire. Pour Libération, c’est « une authenticité qui s’impose comme une évidence ». Et pour les Echos, les personnages sont « drôles et attachants ».
Distribution complète de la soirée à venir
Tarifs
De 8 à 28€ Assis à partir de 12 ans
VENTE DES TICKETS
BILLETTERIE EN LIGNE
Billetterie en ligne (notre-billetterie.fr)
A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY
rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel 03.21.87.37.15
Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .
Théâtre Monsigny Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Jamel Comedy Club Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale