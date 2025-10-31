JAMEL COMEDY CLUB Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

De 8 à 28€ – Assis – à partir de 12 ans

Début : 2025-10-31T20:00:00 – 2025-10-31T21:15:00

Fin : 2025-10-31T20:00:00 – 2025-10-31T21:15:00

La troupe du Jamel Comedy Club, fous rires et expérience unique garantis !

Sélectionnée par Jamel Debbouze, humoriste, acteur et producteur à succès, La Troupe du Jamel Comedy Club est à la fois un spectacle et une collaboration fructueuse entre les humoristes de demain. La fraîcheur et la simplicité de chacun des artistes séduisent et les médias s’accordent à le dire. Pour Libération, c’est « une authenticité qui s’impose comme une évidence ». Et pour les Echos, les personnages sont « drôles et attachants ».

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

HUMOUR // JAMEL COMEDY CLUB // En partenariat avec le CASINO GOLDEN PALACE