James Baker – CABARET VAUBAN Brest

James Baker Début : 2026-02-11 à 20:00. Tarif : – euros.

LE PÉRISCOPE PRÉSENTE : JAMES BAKERFigure montante de la scène française, James Baker (23 ans) présente son nouveau projet : Les monstres ne se cachent plus sous mon lit .Attendez-vous à un concert à l’énergie brute, où ses compositions introspectives, au croisement du rock, de l’électro et de la pop, prennent toute leur dimension. Accompagné de ses musiciens, il vous invite à une expérience musicale authentique et sans filtres. Ne manquez pas l’opportunité de découvrir ce talent prometteur dans un cadre intimiste, au plus près de l’artiste.

CABARET VAUBAN 17 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest 29