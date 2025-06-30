JAMES BAKER – LA RAYONNE Villeurbanne

JAMES BAKERFigure montante de la scène française, James Baker (23 ans) présente son nouveau projet : Les monstres ne se cachent plussous mon lit .Attendez-vous à un concert à l’énergie brute, où ses compositions introspectives, au croisement du rock, de l’électro et de la pop, prennent toute leur dimension. Accompagné de ses musiciens, il vous invite à une expérience musicale authentique et sans filtres.Ne manquez pas l’opportunité de découvrir ce talent prometteur dans un cadre intimiste, au plus près de l’artiste.infos pratiques :Ouverture des portes : 19:00Début de concert : 20:00Première partie : 1ère partieRenseignement PSH/PMR : 04 38 21 67 31

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69