JAMES BAKER – LE REX DE TOULOUSE Toulouse

JAMES BAKER Début : 2026-03-28 à 20:00. Tarif : – euros.

LE PÉRISCOPE PRÉSENTE : JAMES BAKERÀ 24 ans, James Baker continue de tracer un chemin singulier dans la nouvelle scène musicale française. Originaire de la banlieue parisienne, cet artiste autodidacte façonne un univers à la croisée de l’indie pop, du rock alternatif, de l’électro et du rap. Auteur, compositeur et interprète, il assume chaque recoin de son projet, de l’écriture à la production, en passant par l’imaginaire visuel.James Baker n’est pas qu’un musicien : il est un conteur. Son amour pour le cinéma innerve son travail, donnant à ses morceaux une dimension narrative et émotionnelle rare, comme autant de scènes d’un film intime et sensoriel. Après plusieurs projets marquants, il prépare actuellement Romy Rose, un double EP conceptuel inspiré du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Porté par une esthétique alternative, ce nouveau projet mêle mélancolie pop et fulgurances électroniques, en puisant dans des influences telles que Djo, Fontaines D.C., Daft Punk ou encore The Strokes. Romy Rose explore les thèmes du souvenir, du refoulement, du désir d’effacement et de la persistance des émotions, même quand on veut les oublier.Dans cet univers musical et visuel labyrinthique, les émotions se distordent, les repères se brouillent. James Baker y interroge les mécanismes du déni, les vertiges de l’amour et la fragilité identitaire, avec une sensibilité brute. Il détourne les codes pour mieux révéler les fissures, et propose une oeuvre où chaque morceau agit comme une scène onirique, parfois douce, parfois troublante, toujours sincère. Avec Romy Rose, James Baker affirme sa volonté de ne pas plaire à tout prix, mais de toucher juste. Son art ne cherche pas le confort : il cherche la vérité.1ère partie :Quintet originaire de Colombes, Rallye souffle depuis 5 ans un vent d’air frais sur la pop et le rock en français. Signé chez Because Music, le groupe a déjà marqué les esprits avec deux EP (L’Âge d’Or et Cheval 2_3) et revient avec un nouveau projet très attendu : La vérité sur Rallye.Porté par des influences allant de Phoenix à Tame Impala, Rallye mélange chanson française intime, modernité pop et énergie live fédératrice. Après avoir conquis les scènes des Francofolies, du Printemps de Bourges, de Rock en Seine et des Trans Musicales, ils affinent leur identité : des textes sincères, des arrangements puissants et une volonté de créer une véritable communion avec leur public.À travers des titres taillés pour le live, Rallye se place comme l’un des groupes les plus prometteurs de la nouvelle scène française..

LE REX DE TOULOUSE 15 AV HONORE SERRES 31000 Toulouse 31