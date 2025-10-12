JAMES BAKER – LE VIP St Nazaire

dimanche 12 octobre 2025.

Début : 2025-10-12 à 18:00. Tarif : – euros.

OUVERTURE DES PORTES 30 MIN AVANT LE DEBUT DU CONCERT.À 24 ans, James Baker trace un chemin singulier dans la nouvelle scène musicale française. Originaire de la banlieue parisienne, cet artiste autodidacte mêle indie pop, rock alternatif, électro et rap. Auteur, compositeur, interprète et producteur, il façonne chaque recoin de son univers, nourri par un imaginaire très visuel.Plus que de simples morceaux, ses titres racontent des histoires, influencées par son amour du cinéma. Son prochain projet, Romy Rose, s’inspire du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ce double EP conceptuel, aux accents pop mélancoliques et électro, puise dans des influences comme Djo, Fontaines D.C., Daft Punk ou The Strokes. Il y explore mémoire, désir d’effacement et résilience émotionnelle.Avec une sensibilité brute, James Baker questionne le déni, l’amour et l’identité. Chaque morceau agit comme une scène trouble et sincère, fidèle à une vision artistique qui préfère la vérité au confort.

LE VIP PORT DE SAINT-NAZAIRE 44600 St Nazaire 44