James Blonde 005 – Le Lonzac, 17 mai 2025 21:00, Le Lonzac.

Corrèze

James Blonde 005 Salle des fêtes Le Lonzac Corrèze

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 21:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

James Blonde 005 Licence to Rock Suivi par disco DJ Romain Buvette et food truck sur place Tarif 8 € à partir de 16 ans et 5 € adhérent les 100 pas – .

Salle des fêtes

Le Lonzac 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 47 78 81

English :

German : James Blonde 005

Italiano :

Espanol : James Blonde 005

L’événement James Blonde 005 Le Lonzac a été mis à jour le 2025-05-06 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze