JAMES Lecture théâtralisée Compagnie Vadrouille Immobile

7 Rue Saint Romain Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Parce que l’histoire de Jeanne d’Arc incarne la transgression des codes et la conquête de la liberté, l’Historial s’associe à la Journée internationale des droits des femmes pour mettre à l’honneur celles qui ont osé briser les conventions et tracer leur propre voie.

Le 8 mars, découvrez le spectacle James. À travers une lecture théâtralisée, l’Historial fait revivre une figure historique captivante dont l’existence fut, en soi, un acte de résistance. En questionnant les frontières du genre et l’accès au savoir, James fait écho à l’héritage de Jeanne celui d’une identité assumée face aux interdits de son époque.

Une invitation à revisiter l’Histoire sous l’angle de l’audace et de l’égalité.

En écho à Jeanne d’Arc, James questionne ce que l’Histoire a exigé de certaines femmes changer d’apparence, se dissimuler, transgresser les règles pour pouvoir exister et agir. .

7 Rue Saint Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JAMES Lecture théâtralisée Compagnie Vadrouille Immobile

L’événement JAMES Lecture théâtralisée Compagnie Vadrouille Immobile Rouen a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de tourisme Rouen tourisme