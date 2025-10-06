JAMES LOUP – I.BOAT Bordeaux

JAMES LOUP Début : 2026-03-28 à 20:00. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : JAMES LOUPRévélé avec le morceau 3 DÉFAUTS ( 3M de streams) et figure marquante de la dernière saison de Nouvelle École, James Loup fait son retour avec son troisième EP : 50% POUR MAMAN, désormais disponible.Ce projet 7 titres, s’impose comme une œuvre dense, vive et instinctive. Conçu pour prendre toute sa dimension sur scène, 50% POUR MAMAN explore une large palette d’émotions, en misant sur une intensité brute, instinctive et émouvante.Entouré de ses fidèles collaborateurs – Ushi à la production et Vestige à la direction artistique – James Loup poursuit son travail d’orfèvre, entre esthétique léchée, authenticité et énergie de terrain. Il s’affirme comme une voix singulière de la scène rap indépendante : libre, humaine et profondément scénique.Un nouveau chapitre fort, et le point de départ d’une année qu’on pressent décisive.Contact PMR : shop@bleucitron.net

Vous pouvez obtenir votre billet ici

I.BOAT 1 Bassins à Flot 33000 Bordeaux 33