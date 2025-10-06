JAMES LOUP – LE REX DE TOULOUSE Toulouse

JAMES LOUP Début : 2026-03-27 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : JAMES LOUPRévélé avec le morceau 3 DÉFAUTS ( 3M de streams) et figure marquante de la dernière saison de Nouvelle École, James Loup fait son retour avec son troisième EP : 50% POUR MAMAN, désormais disponible.Ce projet 7 titres, s’impose comme une œuvre dense, vive et instinctive. Conçu pour prendre toute sa dimension sur scène, 50% POUR MAMAN explore une large palette d’émotions, en misant sur une intensité brute, instinctive et émouvante.Une déclaration d’amour sincère :Le titre de l’EP est un hommage à sa mère. Loin de toute émotion facile, James Loup propose une intimité à vif, sans filtre ni artifice. Une manière de revenir à l’essentiel, avec une justesse rare.Une vision artisanale et libre :Entouré de ses fidèles collaborateurs – Ushi à la production et Vestige à la direction artistique – James Loup poursuit son travail d’orfèvre, entre esthétique léchée, authenticité et énergie de terrain. Il s’affirme comme une voix singulière de la scène rap indépendante : libre, humaine et profondément scénique.50% POUR MAMAN : un EP personnel et habité, pensé pour être vécu en concert autant qu’écouté chez soi.Un nouveau chapitre fort, et le point de départ d’une année qu’on pressent décisive.Contact PMR : shop@bleucitron.net

LE REX DE TOULOUSE 15 AV HONORE SERRES 31000 Toulouse 31