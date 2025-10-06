ET PUIS – LE CONFLUENT – MONTFORT-SUR-MEU Montfort Sur Meu

ET PUIS Début : 2026-01-24 à 10:30. Tarif : – euros.

ET PUISICINORI – LA SOUPE CIED’après l’album de Icinori (Mayumi Otero & Raphael Urwiller) paru le 26 septembre 2018 dans la collection Trapèze des éditions Albin Michel Jeunesse.ET PUIS, c’est un grand livre d’images qui nous a immédiatement captivé. Poétique et surprenant, sans mots ou presque, chaque page décline toute la subtilité et l’originalité du travail graphique d’Icinori.En adaptant cet album pour la scène, nous invitons les jeunes spectateurs à plonger dans une grande fresque visuelle et musicale : l’histoire d’un paysage sauvage et luxuriant transformé de saison en saison par de mystérieux personnages, mi hommes – mi outils. Une multitude de micro-narrations émaillent cette métamorphose de la nature : animaux, humains et créatures fantastiques s’y croisent et nous font percevoir la richesse et le foisonnement de ce monde.Entre réalisme et fantasmagorie, comme une douce introduction à l’écologie, cette traversée onirique explore les liens intimes et complexes de l’être humain à la nature.

LE CONFLUENT – MONTFORT-SUR-MEU LA COTELAIS 35160 Montfort Sur Meu 35