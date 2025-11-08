Jamiroquai LDLC Arena Décines-Charpieu

Jamiroquai

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Le groupe Jamiroquai, emmené par Jason Kay, sera à la LDLC Arena de Lyon-Décines le 8 novembre 2025.

English :

The Jamiroquai band, led by Jason Kay, will be at the LDLC Arena in Lyon-Décines on November 8, 2025.

German :

Die Band Jamiroquai, angeführt von Jason Kay, wird am 8. November 2025 in der LDLC Arena in Lyon-Décines auftreten.

Italiano :

I Jamiroquai, guidati da Jason Kay, saranno all’Arena LDLC di Lione-Décines l’8 novembre 2025.

Espanol :

Jamiroquai, con Jason Kay a la cabeza, estará en el LDLC Arena de Lyon-Décines el 8 de noviembre de 2025.

