Jamiroquai LDLC Arena Décines-Charpieu
Jamiroquai LDLC Arena Décines-Charpieu samedi 8 novembre 2025.
Jamiroquai
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08 20:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Le groupe Jamiroquai, emmené par Jason Kay, sera à la LDLC Arena de Lyon-Décines le 8 novembre 2025.
.
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The Jamiroquai band, led by Jason Kay, will be at the LDLC Arena in Lyon-Décines on November 8, 2025.
German :
Die Band Jamiroquai, angeführt von Jason Kay, wird am 8. November 2025 in der LDLC Arena in Lyon-Décines auftreten.
Italiano :
I Jamiroquai, guidati da Jason Kay, saranno all’Arena LDLC di Lione-Décines l’8 novembre 2025.
Espanol :
Jamiroquai, con Jason Kay a la cabeza, estará en el LDLC Arena de Lyon-Décines el 8 de noviembre de 2025.
L’événement Jamiroquai Décines-Charpieu a été mis à jour le 2025-10-07 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme