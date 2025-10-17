Jamm électro session Châteaulin

Jamm électro session Châteaulin vendredi 17 octobre 2025.

Jamm électro session

Run ar Puns Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17 23:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Run Ar Puñs propose une soirée dédiée à la création musicale en temps réel, ouverte à tous les profils producteurs, DJ, musiciens, chanteurs ou simples curieux.

Installée sur une scène équipée de machines et d’instruments en tous genres, la Jamm Électro Session invite les participans à construire ensemble un flux musical continu, guidé par l’inspiration du moment et l’impulsion d’artistes invités.

L’événement sera encadré par Xavier Leloux, alias Loudmer, musicien et formateur certifié Ableton.

Les participants sont invités à venir avec leur propre matériel (instruments, machines, ordinateurs, etc.), tout en restant légers. Le tempo pourra être partagé via MIDI, CV, Wi-Fi ou Ableton LINK.

Merci de prévoir câbles, adaptateurs et tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de votre installation.

La session est ouverte à toutes et tous. Pour faciliter l’installation et les échanges entre participants, il est recommandé d’arriver en avance. .

Run ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jamm électro session Châteaulin a été mis à jour le 2025-09-13 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE