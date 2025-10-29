Jammin’ Juan Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins Antibes
Jammin’ Juan Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins Antibes mercredi 29 octobre 2025.
Jammin’ Juan
Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables Antibes Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-29
Jammin’Juan L’autre scène de Jazz à Juan
La scène des jeunes talents du Jazz
.
Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 accueil@antibesjuanlespins.com
English :
7th Jammin’Juan
The stage for young jazz talent
German :
Jammin’Juan Die andere Bühne von Jazz à Juan
Die Bühne für junge Jazz-Talente
Italiano :
Jammin’Juan L’altra scena del Jazz à Juan
Il palcoscenico dei giovani talenti del jazz
Espanol :
Jammin’Juan El otro escenario del Jazz à Juan
El escenario de los jóvenes talentos del jazz
L’événement Jammin’ Juan Antibes a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins