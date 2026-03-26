Jammin Summer Session 2026 Petite Pinède Juan-les-Pins Antibes
Jammin Summer Session 2026 Petite Pinède Juan-les-Pins Antibes jeudi 9 juillet 2026.
Jammin Summer Session 2026
Petite Pinède Juan-les-Pins Médiathèque Albert Camus Antibes Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:15:00
fin : 2026-07-20 20:15:00
Date(s) :
2026-07-09
Une invitation à la découverte de jeunes talents du jazz !
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Petite Pinède Juan-les-Pins Médiathèque Albert Camus Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 accueil-juan@antibesjuanlespins.com
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English :
An invitation to discover young jazz talents!
L’événement Jammin Summer Session 2026 Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins
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