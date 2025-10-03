Jam’n’Dance Le moulin d’Abondance Fougerolles-Saint-Valbert

Jam’n’Dance

Le moulin d’Abondance 510 Le Château Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Jam’n’Dance est une invitation au lâcher prise et à la créativité dans la musique et le mouvement. L’idée est de se rencontrer, avec nos corps, nos voix et instruments pour exprimer cet enfant intérieur. Jouant ensemble l’instant présent. Le temps d’une soirée ou d’un Week-End.

Libre de participer pleinement aux propositions, ou de simplement venir observer, écouter, sentir, goûter ! ?

—Ecstatic Dance—

Les « Ecstatic Dances » sont des espaces temps de deux heures environs, avec DJ ou musique live, invitant les participant(e)s à une conscience profonde et une danse libre, sans jugement, sans drogue, sans alcool, sans mots et sans chaussures !

Une introduction guidera les premiers pas dans cette danse dont la forme et les frontières naissent de l’expérience des danseurs et danseuses. « Danse comme si personne ne te regardais ! »

—Jam Session—

Les Jam Sessions sont des espaces de création spontanée dans le son et la musique. Ouvert aux novices, amateurs et professionnels. L’invitation est la liberté d’expression et la co-création. Amenez donc vos instruments et vos voix, ou bien essayez les instruments que nous mettons à disposition.

L’écoute de l’autre et de nos propres sons sont les qualités recherchées. Jouer ensemble, rencontrer, partager, découvrir, sont les expériences proposées.

—Danse contact—

Le Contact Impro ou « Danse Contact » est une danse libre pratiquée à deux, trois ou plus, mais aussi seule avec la gravité et le sol.

Cette pratique somatique est une création constante, sensorielle, parfois acrobatique mais sans forme préétablie.

La session commence par une introduction explorant les principes de base l’échange de poids, les points de contact, la connexion aux autres à travers notre centre de gravité, les portés, les chutes, suivie d’une « jam » pour intégrer ces propositions dans nos danses.

————————–

PROGRAMME

VENDREDI

18h00 Porte ouverte

18h30 Allumage du feux, introduction

19h00 Ecstatic Dance avec DJ Naasca

21h00 Jam Session (donation libre)

SAMEDI

08h00-09h00 Pratique matinale libre

09h00-14h00: brunch

10h00 Mouvement Authentique

12h00 Jam FreeFlow

15h00 Création d’un Mandala/LandArt

17h00 Cercle de Cacao

18h00 Danse Contact (initiation + jam)

20h00 Jam acoustique all night (donation)

Le Moulin d’Abondance est un jeune collectif international, qui a envie de partager leur amour des arts, de l’artisanat et de la nature en ouvrant leur lieu pour différentes activités.

————————–

SE NOURRIR

-Vendredi et Samedi SOIR Nous vous invitons à déguster les préparations la “Cuisine d’Abondance” (petite restauration/boissons chaudes) ou bien à apporter vos préparation pour les buffets partagés (ou pour vous même)

-Samedi nous proposerons un Brunch à partir de 10€. (apportez vos snack si besoin)

-Dimanche un petit déjeuner à 7€ pour les personnes restant dormir.

DORMIR

-Camping Prix Libre

-Dortoir semi extérieur (pas isolé prenez vos duvet) Prix Libre

-Dortoir intérieur 15€

-Nous aurons des familles en vacances dans les chambres, mais quelques places peuvent être encore disponible.

Contact/info/réservation

laroue@lemoulindabondance.com

PRIX

ADHESION à prix libre OBLIGATOIRE

> VENDREDI

-Ecstatic Dance 15€

-Jam Session Prix libre

> SAMEDI

-Mouvement Authentique 5€

-Cercle de Cacao 10€

-Danse Contact 10€

-Jam Session Prix libre

> SAMEDI Complet 20€

> WEEK-END 55€

Activités + brunch du Samedi midi + 1 nuit en Dortoir intérieur

> WEEK END ABONDANT 70€

Activités + nourriture vendredi/samedi+ 1 boisson + 2 nuits en dortoir (7places)(ne comprend de petit déjeuné le dimanche matin)

>ENFANTS Prix libre

>SUR MESURE Vous pouvez payer les activités séparément

>BENEVOLE pour le Moulin L’argent ne doit pas être un frein, si vous voulez échanger autrement on en parle librement! (envoyez un message à laroue@lemoulindabondance.com).

Payement en ligne HelloAsso

https://www.helloasso.com/associations/la-roue-d-abondance/evenements/jam-n-dance-4

Payement sur place en Liquide

—————————

Enfants et Séniors aussi bienvenue.

——————————– .

Le moulin d’Abondance 510 Le Château Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 72 72 21 laroue@lemoulindabondance.com

